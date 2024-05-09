В путешествиях по Ростовской области поможет цифровой путеводитель

В Ростовской области запустили новый сервис — бесплатный онлайн-путеводитель для гостей Вольного Дона. Цифровой гид разработан сервисом путешествий МТС Travel при поддержке АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области».

Виртуальный путеводитель поможет путешественникам найти самые интересные места, подскажет, где остановиться, как спланировать досуг, какие местные блюда попробовать. Есть в цифровом помощнике и телефоны экстренных служб, собщается на портале донского правительства.

Ссылка на гид приходит туристам, приезжающим любым видом транспорта, в приветственном SMS-сообщении от МТС Travel.

В 2023 году, по данным Big Data МТС, турпоток в Ростовскую область превысил 4,3 миллиона человек. В текущем сезоне мы ожидаем увеличение внутреннего потока, поэтому пробуем разные инструменты для популяризации нашего края среди путешественников, — прокомментировала директор АНО «Агентство по туризму и деловым коммуникациям Ростовской области» Татьяна Горяйнова.

Путеводитель разделен на тематические разделы: хиты региона, отдых с детьми, развлечения и мероприятия, отели, рестораны и другое.

В список значимых и обязательных к посещению культурных мест вошли усадьба М.А. Шолохова, античный город Танаис. Для семейных поездок эксперты порекомендовали парк «Лога» и парк птиц «Малинки». Для гастрономических открытий стоит посмотреть раздел с местной кухней, которая особенно придется по вкусу любителям рыбных блюд.

Ростовскую область многие считают транзитным регионом по пути следования туристов в другие области страны. Но мы знаем, что наш край имеет богатую культуру, историю, необычную природу и самобытную кухню. Отчасти поэтому мы запустили цифровой путеводитель, где собрали значимые места области и предложили разные виды отдыха. С помощью гида мы хотим показать красоту Донского края жителям других регионов, — отмечает директор МТС в Ростовской области Игорь Марьясов.

Входящее SMS-сообщение с ссылкой на гид бесплатно для всех абонентов МТС. Также гид доступен для всех операторов связи с любого мобильного устройства по ссылке.

Фото donland.ru