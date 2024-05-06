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Ретро-поезд «Победа» 8 мая прибудет в Ростов-на-Дону

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С 10 часов утра 8 мая посетить ретро-поезд «Победа» можно будет на вокзале Ростов-Главный. Донская столица станет финальной точкой маршрута поезда в 2024 году.

#День Победы

Ретро-поезд сформирован из подвижного состава времен Великой Отечественной войны: крытые товарные вагоны-теплушки, платформы для перевозок военной техники, салон-вагон. Состав на всем маршруте ведут два ретро-паровоза. Один из них, локомотив серии Эр739-99, работал на прифронтовой полосе во время Сталинградской битвы.

Паровозы и вагоны являются действующими экспонатами из экспозиции музея железнодорожной техники СКЖД. После прибытия ретропоезда на станцию желающие смогут осмотреть изнутри теплушки, подняться в кабины к машинистам и увидеть работающую паровую машину, — рассказали в правительстве региона.

В честь прибытия ретропоезда «Победа» на перроне железнодорожного вокзала Ростов-Главный пройдет праздничный концерт, во время которого посетители погрузятся в атмосферу 40-х годов прошлого века. Зрители своими глазами увидят, как происходила встреча солдат с фронта. В программу включены документальные данные о Великой Отечественной войне, тематические вокальные и танцевальные номера, отрывки из литературных произведений.

В этом году ретро-поезд уже встретили жители Минеральных Вод, Туапсе, Новороссийска, Славянска-на-Кубани. Завершит свой маршрут исторический состав по традиции в Ростове-на-Дону 8 мая. После этого он отправится на станцию Гниловскую, где до следующего года займет свое место на экспозиционной площадке музея истории СКЖД.

Отметим, что Таганрог встречал ретро-поезд «Победа» в 2022 году. В нынешнем, в целях безопасности, в наш город поезд заходить не будет.

Фото СКЖД

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9 мая Великая Отечественная война День Победы ретро-поезд
Таганрогская правда
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