Ремонты, спортплощадки, «Кванториум»: как школы Таганрога подготовили к новому учебному году

На подготовку школ к новому учебному году из разных уровней бюджета израсходовано более 57 млн рублей. Об этом во время прямого эфира, который состоялся 29 августа, рассказала заместитель главы администрации Таганрога по социальным вопросам Ирина Голубева.

Масштабные работы проведены в 34-й школе — это ремонт актового и спортивного залов, замена оконных блоков. Приведены в порядок спортивные площадки в школах №№ 24 и 25\11, коридоры — в школе № 3. Проводились ремонты и в других общеобразовательных учреждениях.

«Кроме того, сфера образования Таганрога активно участвует в губернаторской программе инициативного бюджетирования «Сделаем вместе!». В этом году реализовано 6 проектов на сумму более 10,5 млн рублей, — привела цифры Ирина Голубева. — Три проекта связаны с устройством спортивных площадок».

Так, благодаря поддержке ООО «Лемакс» появилось новое современное спортивное пространство площадью более 7 тысяч кв. метров в микрорайоне «Дубки» — между 34-й и 37-й школами. Здесь оборудовали футбольное поле, площадки для баскетбола, волейбола, воркаута, яму для прыжков.

«Отрадно осознавать, что в Таганроге возрождаются шефские связи, которые когда-то существовали у предприятий города и школ», — отметила Ирина Голубева.

К началу учебного года все учреждения образования обеспечены необходимыми учебниками и учебными материалами. На эти цели дополнительно было выделено более 95 млн рублей.

В прошлом году на базе 39-й школы реализован новый проект «IT-куб», который получил хорошие отклики от учеников как этой, так и других школ города. Накануне нового учебного года Таганрог приступает к реализации более масштабной программы — созданию «Кванториума» — инновационного детского технопарка на базе лицея № 28. Стоимость работ по подготовке помещения, приобретению оборудования составила более 26,5 млн рублей — средства местного бюджета, свыше 18 млн рублей — областного, 600 тысяч рублей — внебюджетные средства.

«Этот проект мы реализуем совместно с Южным федеральным университетом. Очень надеемся, что научная поддержка позволит провести его на высоком уровне», — пояснила Ирина Голубева.

Рассказала замглавы и о новых учебных предметах, которые в наступающем учебном году появятся в школах города. Это курсы «Семьеведение», «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд», заменивший технологию.

«Все новое — это хорошо забытое старое. Мы постепенно возвращаемся к той модели образования, которая когда-то существовала и давала неплохие результаты», — считает Ирина Голубева. — У ребят будет больше практических занятий, трудовой деятельности и профориентационных мероприятий».

Из новшеств также было отмечено создание на базе школы № 21 профильного медицинского класса.

Школьные линейки, посвященные Дню знаний, пройдут в городе 2 сентября в особом формате — в закрытых помещениях. Ирина Голубева выразила надежду, что и родители, и дети понимают — это связано, прежде всего, с обеспечением безопасности.

«В каждом классе 2 сентября состоятся уроки по основам безопасности жизни детей», — резюмировала замглавы.

Добавим, что всего в Таганроге в новом учебном году за парты сядут 28 735 школьников, из них — 2 727 первоклассников.

Фото Анатолия Ивашова и из ТГ-канала главы администрации Таганрога Андрея Фатеева