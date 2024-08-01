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В лицее Таганрога появится технопарк «Кванториум»

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Образовательные организации Таганрога активно участвуют в федеральных программах и нацпроекте «Образование». Благодаря этому в городе появляются новые центры цифрового образования, технопарки и инженерные академии для школьников и даже воспитанников детских садов.

#Образование

Как сообщил глава городской администрации Андрей Фатеев, технопарк «Кванториум» — инновационный образовательный центр для школьников сейчас создается на базе лицея № 28. Сейчас там ведется переоборудованне нескольких учебных классов в современные лаборатории. Занятия в них начнутся уже в сентябре.

А инженерная академия «РобоСтарт», работает на базе детского сада № 100. На ее площадке реализуется проект «LEGO-Знайки». Дошкольники с раннего возраста развивают здесь технические навыки с элементами программирования. С помощью лего-конструкторов они создают мультфильмы. Принимают участие и успешно защищают тематические проекты в областном этапе соревнований по робототехнике, которые проходят в «Точке кипения» ЮФУ.

«Важно, что опыт наших педагогов интересен для их коллег из других регионов и даже стран», — отметил Андрей Фатеев.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге пройдет конкурс для работающей молодежи.

Фото t.me/Fateev

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Таганрогская правда
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