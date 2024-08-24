24 августа Таганрог посетил первый заместитель губернатора Ростовской области Александр Скрябин. Вместе с главой городской администрации Андреем Фатеевым он посетил ряд строящихся объектов, которые входят в план комплексного развития города.

Среди них гостиница на улице Портовой, 1, которая сейчас реконструируется. Там уже выполнен большой объем работ, идет подготовка к перекладке наружных сетей электроснабжения, ведется монтаж конструкций лифтовых шахт.

«Пообщались с инвестором. Обсудили планы по дальнейшему развитию этой территории. У собственника есть определённая концепция по реконструкции и другого объекта, который расположен на Портовой, 2-в», — рассказал в свое телеграм-канале Андрей Фатеев.

Также Александр Скрябин побывал в бухте Андреева, где сейчас началось строительство нового комплекса ГИМС — в минувшем году было принято о переносе ведомства с Пушкинской набережной. И посмотрел, как продвигаются работы на стадионе, который строится за счет спонсорских средств предприятия «Лемакс» между школами №№ 34 и 37.

После объезда в администрации города прошло рабочее совещание.

Фото t.me/Fateev