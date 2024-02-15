Реконструкцию Пушкинской набережной обсуждали на совещании по реализации комплексного плана развития Таганрога. Его провел вчера, 14 февраля, губернатор Ростовской области Василий Голубев во время рабочего визита в наш город.

В декабре рабочие подрядной организации приступили к ремонту центральной части набережной. Работы идут по графику, на сегодня выполнено 16% намеченного.

Как доложил первый заместитель губернатора Александр Скрябин, с учетом большой заинтересованности горожан в бережном восстановлении объекта прошло несколько встреч с общественностью. Обсуждались проблемные вопросы, были сформулированы учитывающие мнение жителей предложения. Внесены изменения в проектно-сметную документацию и уточнено, что разбор и обратная укладка исторической брусчатки должны выполняться ручным способом.

Принципиальная задача, и это не обсуждается: объекты культурного наследия надо сохранить и отдать людям, сберечь для других поколений, для будущего, — подчеркнул Василий Голубев.

Фото Анатолия Ивашова (из архива)