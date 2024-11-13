Черноморскую кефаль-сингиль впервые обнаружили ученые в водах реки Дон

Учёные Азово-Черноморского филиала ВНИРО обнаружили на ихтиологической площадке рыбопропускного шлюза Кочетовского гидроузла новый для реки Дон вид — черноморскую кефаль-сингиль.

Сингиль — морская рыба семейства кефалевых, обитает в толще воды, преимущественно в прибрежной зоне морей, заходит в заливы и реки, иногда встречается в пресной воде.

«Этот вид рыб широко распространен в Восточной Атлантике у берегов Европы и Африки, Средиземном, Чёрном и Азовском морях. Успешно акклиматизирован в Каспийском море. В водах Российской Федерации сингиль постоянно обитает в Чёрном море, где проходит его зимовка и нерест», — рассказало ведомство на своем сайте.

Для ихтиофауны Азовского моря этот вид рыбы является сезонным мигрантом. Распространение сингиля в Азовском море ограничивалось его низкой солёностью. Однако, продолжающееся с 2007 года повышение солёности вод Азовского моря способствует расширению ареала.

В ходе мониторинга осенней миграции рыб на ихтиологической площадке рыбопропускного шлюза Кочетовского гидроузла 8 ноября 2024 года специалисты Азово-Черноморского филиала ВНИРО обнаружили половозрелый экземпляр кефали-сингиль.

«Ранее этот черноморский вид кефалей в Дону никогда не регистрировался, даже в дельте реки. В данном же случае сингиль был отмечен на удалении более 178 километров от моря вверх по течению Дона», — уточняется в сообщении.

Фото: azniirkh.vniro.ru