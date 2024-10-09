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Рабочие «Водоканала» Таганрога заменят 30 метров трубопровода

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9 октября специалисты таганрогского «Водоканала» приступили к масштабным работам по замене оборудования на Донском техническом водоводе Д=1420мм.

#ЖКХ

Как сообщила глава города Таганрога Светлана Камбулова, рабочие меняют запорную арматуру и участки трубопровода на городских очистных сооружениях.

Старое оборудование было установлено еще в 80-е годы прошлого века и требует обновления. Рабочим предстоит заменить 5 задвижек и около 30 метров трубопроводов. Для того чтобы провести необходимые работы были снижены параметры водоснабжения в Таганроге.

«Специалисты предприятия приложат максимум усилий к скорейшему завершению работ и возобновлению водоснабжения», — подчеркнула Светлана Камбулова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге начался подвоз воды по заявкам горожан.

Иллюстрация скрин видео t.me/KambulovaSvetlana

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Таганрогская правда
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