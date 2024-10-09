В Таганроге начался подвоз воды по заявкам горожан

В Таганроге начался подвоз технической воды по заявкам, поступающим в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» от горожан.
Как сообщает глава города Таганрога Светлана Камбулова, первые обращения таганрожцев уже в работе. В частности, автоцистерна с технической водой прибыла к дому № 8/2 на улице Большой Бульварной. Другая машина направлена к дому № 6 по улице Чехова.
Заявки на подвоз воды можно оставить по телефону: 8 (8634) 31-94-38.
Напомним, что в 4 утра 9 октября специалисты «Водоканала» приступили к работам на Донском техническом водоводе. Пониженным давлением вода будет подаваться в город до 4 утра 11 октября.
Фото t.me/KambulovaSvetlana
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