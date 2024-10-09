Главная » Город

В Таганроге начался подвоз воды по заявкам горожан

На чтение 1 мин Просмотров 28 Опубликовано

В Таганроге начался подвоз технической воды по заявкам, поступающим в аварийно-диспетчерскую службу  «Водоканала» от горожан.

Город

Как сообщает глава города Таганрога Светлана Камбулова,  первые обращения таганрожцев уже в работе. В частности,  автоцистерна с технической водой прибыла к дому № 8/2 на улице Большой Бульварной. Другая машина направлена к дому № 6 по улице Чехова.

Заявки на подвоз воды можно оставить по телефону: 8 (8634) 31-94-38.

Напомним, что в 4 утра 9 октября специалисты «Водоканала» приступили к работам на Донском техническом водоводе. Пониженным давлением вода будет подаваться в город до 4 утра 11 октября.

Фото t.me/KambulovaSvetlana

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

Водоканал новости подвоз воды Таганрог
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru