В Таганроге начался подвоз воды по заявкам горожан

В Таганроге начался подвоз технической воды по заявкам, поступающим в аварийно-диспетчерскую службу «Водоканала» от горожан.

Как сообщает глава города Таганрога Светлана Камбулова, первые обращения таганрожцев уже в работе. В частности, автоцистерна с технической водой прибыла к дому № 8/2 на улице Большой Бульварной. Другая машина направлена к дому № 6 по улице Чехова.

Заявки на подвоз воды можно оставить по телефону: 8 (8634) 31-94-38.

Напомним, что в 4 утра 9 октября специалисты «Водоканала» приступили к работам на Донском техническом водоводе. Пониженным давлением вода будет подаваться в город до 4 утра 11 октября.

Фото t.me/KambulovaSvetlana