Главная » Новости Ростовской области

Прямому поезду Ростов-Ейск сократили время следования в пути

На чтение 1 мин Просмотров 17 Опубликовано

Теперь добраться до Азовского моря жители и гости Ростовской области смогут всего за три часа, сообщает СКЖД.

Новости Ростовской области

Время в пути на маршруте Ростов-Ейск по просьбам пассажиров сокращено на 43 минуты.

Новое расписание начнет действовать с 22 июня. Отправление пригородного поезда из Ростова-на-Дону в 07.54, прибытие в Ейск в 10.52. В обратном направлении отправление в 19.09, прибытие в донскую столицу в 22.03, уточняется в сообщении.

Напомним, в первый рейс 2024 года сезонный пригородный поезд отправился 15 июня. Состав делает остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Стоимость билета по полному тарифу на всё маршрутное направление составляет 486 руб. Поезд курсирует по выходным дням, в последний рейс отправится 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что из Ростова в Турцию открыто прямое автобусное сообщение.

Фото СКЖД

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

лето поезд СКЖД туризм Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru