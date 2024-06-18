Прямому поезду Ростов-Ейск сократили время следования в пути

Теперь добраться до Азовского моря жители и гости Ростовской области смогут всего за три часа, сообщает СКЖД.

Время в пути на маршруте Ростов-Ейск по просьбам пассажиров сокращено на 43 минуты.

Новое расписание начнет действовать с 22 июня. Отправление пригородного поезда из Ростова-на-Дону в 07.54, прибытие в Ейск в 10.52. В обратном направлении отправление в 19.09, прибытие в донскую столицу в 22.03, уточняется в сообщении.

Напомним, в первый рейс 2024 года сезонный пригородный поезд отправился 15 июня. Состав делает остановки на станциях: Заречная, Батайск, Орловка-Кубанская, Староминская-Тимашевская, Старощербиновская.

Стоимость билета по полному тарифу на всё маршрутное направление составляет 486 руб. Поезд курсирует по выходным дням, в последний рейс отправится 29 сентября.

Ранее мы сообщали, что из Ростова в Турцию открыто прямое автобусное сообщение.

Фото СКЖД