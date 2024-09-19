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Проверяет полиция: в Таганроге неадекваты на «Приоре» угрожали водителям оружием

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Жители Таганрога обсуждают поведение неизвестных, которые разъезжают по городу на черной тонированной «Приоре» и якобы угрожают водителям оружием.

Новости Таганрога

«Ладу Приора», из окна которой водитель размахивал предметом, схожим с пистолетом, заметили на дорогах города. Видеозапись, где видна указанная машина, распространяется в пабликах и телеграм-каналах. Инцидент прокомментировали в донском главке.

«По факту видеозаписи, опубликованной в Сети, на которой водитель автомобиля демонстрирует из окна предмет, похожий на оружие, сотрудниками полиции инициирована проверка. В настоящее время проводится комплекс мероприятий, направленный на установление личности гражданина. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.

Ранее мы рассказывали, что жители Таганрога увидели «нечто», подвешенное на теплотрассе.

Иллюстрация: скрин видео ТГ-канала «Это Ростов»

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Таганрогская правда
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