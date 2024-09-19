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Манекен на теплотрассе: шутками хулиганов из Таганрога занимается полиция

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В соцсетях Таганрога 18 сентября стали распространяться фото с человеком, якобы повешенным на теплотрассе.

Новости Таганрога

Сообщалось, что «нечто» висит на теплотрассе в районе Николаевского рынка напротив автобусной остановки. Инцидент прокомментировали в донском главке.

«В отдел полиции № 2 УМВД России по Таганрогу поступило сообщение об объекте, визуально похожем на тело человека, подвешенного на одной из улиц города. Прибывшие на место происшествия сотрудники полиции установили, что данный объект является манекеном», — говорится в комментарии пресс-службы ГУ МВД России по Ростовской области.

Обстоятельства случившегося выясняются.

Ранее мы сообщали, что в Таганроге задержали 25-летнего угонщика.

Фото ТГ-канал «ЧП Таганрог»  

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Таганрогская правда
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