Пропавший в Ростовской области подросток найден живым

15-летний Максим Шилин, житель Ростова, 15 декабря ушел из дома после ссоры с родителями.
Подростка уже на следующий день нашла полиция.
«В течение суток местонахождение несовершеннолетнего было установлено. За время отсутствия противоправных действий в отношении никто не совершал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.
Отмечается, что сотрудники полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетним и его родителями.
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