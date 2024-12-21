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Пропавший в Ростовской области подросток найден живым

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15-летний Максим Шилин, житель Ростова, 15 декабря ушел из дома после ссоры с родителями.

Новости Ростовской области

Подростка уже на следующий день нашла полиция.

«В течение суток местонахождение несовершеннолетнего было установлено. За время отсутствия противоправных действий в отношении никто не совершал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что сотрудники полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетним и его родителями.

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Таганрогская правда
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