Пропавший в Ростовской области подросток найден живым

15-летний Максим Шилин, житель Ростова, 15 декабря ушел из дома после ссоры с родителями.

Подростка уже на следующий день нашла полиция.

«В течение суток местонахождение несовершеннолетнего было установлено. За время отсутствия противоправных действий в отношении никто не совершал», — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Ростовской области.

Отмечается, что сотрудники полиции провели профилактические беседы с несовершеннолетним и его родителями.