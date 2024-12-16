В Ростовской области разыскивают 15-летнего подростка

15-летний житель Ростова Максим Шилин ушел из дома 15 декабря и перестал выходить на связь. Полиция устанавливает его местонахождение.

Приметы Максима: рост примерно 170 см, нормального телосложения, волосы темно-русые, глаза темно-зеленые. Был одет в черный длинный пуховик, желтую шапку, черные ботинки, при себе имел черный рюкзак.

«Если вам что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, просьба незамедлительно позвонить по телефонам: 8 (863) 249-45-20, 02 либо 102», — сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Ростовской области.