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Профессор-океанолог объяснила причины появления ледяных торосов на пляжах Таганрога

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С 15 февраля жители Таганрога могут наблюдать необычное природное явление — берег залива усыпан ледяными глыбами, которые в определённый момент «сами вышли» из моря.

Город

Случалось ли раньше такое на юге России и какие факторы для этого должны были сложиться? Об этом рассказывает доктор географических наук, профессор кафедры океанологии Института наук о Земле Южного федерального университета Людмила Беспалова.

Напомним, в середине февраля ледяной шторм разрушил инфраструктуру Центрального пляжа: повредил скамейки, урны и душевую кабину. К счастью, обошлось без пострадавших: люди, наоборот, превратили место природного катаклизма в яркие фотозоны.

Фото Владимира Прозоровского

Эксперт пояснила, что побережье Таганрогского залива заполонили ледяные торосы. Они образуются в море при минусовой температуре воды и сильном ветре, когда ледяной покров уже появился, но ещё не стал прочен.

«Под действием волнений и течений лёд на море взламывается и выносится на берег. Образуются нагромождения льда до 3-4 и более метров высотой. Это опасное природное явление может приводить к разрушению берегов и прибрежной инфраструктуры, что и случилось в Таганроге», — поделилась Людмила Беспалова.

Людмила Беспалова, фото ЮФУ

Дрейфующие льдины превращаются в торосы, когда из-за ветра или течения группируются на мелководье. При сплошном ледоставе торосы образуются, когда ещё хрупкий лёд, опять же из-за сильного ветра, растрескивается и взламывается. В обоих случаях льдины нагромождаются друг на друга, а затем течением и волнами выносятся на отмель или на берег.

Фото Сергея Плишенко

«Чаще всего торосы образуются в морях Северного Ледовитого океана. Там они могут достигать на берегу высоты до 20 метров. В морях, реках и озёрах умеренных широт торосы тоже не редкость, хоть и не такие большие. На Азовском море торосы бывают почти каждый год», — объяснила Людмила Беспалова.

Нынешний ледяной шторм стал примечателен тем, что образование торосов произошло в черте города, а раньше это случалось в основном на песчаных косах Азовского моря.

По материалам Дзен-канала ЮФУ, фото на главной Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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