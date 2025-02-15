Центральный пляж Таганрога разрушает ледяной шторм

Центральный пляж Таганрога вновь оказался под ударом стихии. В этот раз причиной разрушения инфраструктуры стал ледяной шторм.

Как сообщила глава города Светлана Камбулова, лед, который из-за нагонных явлений вышел на берег, повредил лавочки, урны и душевую кабину.

Из-за своего расположения Центральный пляж часто сталкивается с природными катаклизмами. Сейчас специалисты прогнозируют продолжение неблагоприятной погоды.

«Восстановление пляжной инфраструктуры планируем провести сразу при наступлении благоприятной погоды», — написала глава города в своем telegram-канале.

И рекомендовала жителям Таганрога воздержаться от выхода на лёд залива, учитывая нестабильное состояние ледового покрова.

Ранее мы рассказали, что в Таганроге владельца забора могут оштрафовать за граффити.

Фото telegram-канал Светланы Камбуловой