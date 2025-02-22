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На льду Таганрогского залива горожане строят ледяные башни

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На призывы воздержаться от выхода на лед замерзшего залива жители Таганрога ответили по-своему – движение людей и автомобилей к Центральному пляжу в субботний предпраздничный день 22 февраля оказалось гораздо более оживленным, нежели бывает летом.

Город

Полвека назад, в 1970-е, Дуровский спуск (Банный съезд) к Центральному пляжу в зимние выходные дни был запружен санями, а на замерзшей поверхности залива во множестве виднелись хоккеисты, конькобежцы и просто пешеходы. Ныне по спуску санки не мчатся, одна из причин – отсутствие снега. Зато лед манит многих таганрожцев самого разного возраста. То, что выход на лед запрещен, делает его еще более желанным: запретный плод сладок.

Теперь санный спорт получил развитие непосредственно на Центральном пляже. Здесь можно увидеть самые разнообразные средства передвижения с ледовой горки, начиная с классических санок и заканчивая самыми последними достижениями научно-технического прогресса в области новых материалов! А многим санки не нужны — вместо них используются обычные куски льда, которых вокруг великое множество.

Многие отправляются гулять по замёрзшему заливу. Народная тропа ведет к целому городу, воздвигнутому изо льда: торосы создала природа, а вот ледовые колонны и стены – дело рук человеческих. Удивляет высота отдельных башен, превышающая два метра!

Удивляет и то, как много таганрожцев, особенно юных, имеют коньки и при этом неплохо умеют на них кататься – оказывается, гаджеты еще не успели погубить подрастающее поколение. Хоккеистов – тоже немало.

Значит, все у нас – не так уж плохо. Зима все же пришла, порадовалась вместе с нами, а весна уже – за горами. И эти горы изо льда растают в считанные дни, максимум – за пару месяцев.

Владимир Прозоровский, фото автора

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Таганрогская правда
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