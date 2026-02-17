Главная » Без рубрики

Проект «Гимназического сада» в Таганроге стал лауреатом Первого ландшафтного форума Юга России

Он победил в номинации «Лучший проект общественного пространства».

Ландшафтный проект Гимназического сада при Литературном музее А.П. Чехова стал победителем конкурса проектов общественных пространств Первого ландшафтного форума «Зелёная инфраструктура городов Юга России в условиях глобальных климатических изменений». Об этом сообщила пресс-служба Таганрогского музея-заповедника.

Форум, организованный Ассоциацией специалистов зелёной инфраструктуры Юга (АСЗИЮ), прошёл в донской столице и собрал учёных, экспертов и специалистов-практиков по ландшафтному дизайну и озеленению общественных пространств.

Таганрогский проект получил высокую оценку как профессионалов, так и в голосовании на приз зрительских симпатий, говорится в сообщении. Основная идея зелёной планировки Гимназического сада принадлежит ландшафтному дизайнеру Анне Грин (Гнилицкой), которая разработала его в соавторстве с архитектурным бюро FABURO (архитекторы Елена и Владислав Федоренко).

