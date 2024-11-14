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Президент увеличил разовую выплату для участников СВО, получивших инвалидность

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Сегодня Владимир Путин подписал указ об увеличении до 4 млн рублей выплаты участникам спецоперации, которые получили ранение, повлекшее за собой инвалидность.

#СВО

В указе Президента говорится, что выплата в 4 млн рублей будет осуществляться с учетом единоразовой выплаты, которая положена при самом получении увечья. Таким образом, военные, которые получили выплату в 3 млн рублей за тяжелое ранение, дополнительно получат 1 млн рублей после установления инвалидности. Мера распространяется на участников спецоперации, которые получили ранение в период с 24 февраля 2022 года.

Напомним, что накануне Президент подписал указ о дифференциации размера выплат военным за ранения в зависимости от их тяжести. Правительство утвердило их размеры. Согласно постановлению кабмина, при тяжелых увечьях и травмах военные получат 3 млн рублей, при легких ранениях — 1 млн рублей, а при иных травмах, не предусмотренных перечнем, — 100 000 рублей.

Фото Минобороны РФ (из архива)

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Таганрогская правда
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