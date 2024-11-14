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Бойцы СВО будут получать 3 млн от государства в случае установления инвалидности

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Президент России подписал указ о выплатах за ранения участникам СВО в зависимости от степени тяжести. Постановление об этом также подписано Правительством РФ.

#СВО

Власти проработали индивидуальный подход к выплатам, подразумевающий учет тяжести ранения при выплате и предоставлении мер социальных гарантий.

По новым правилам, компенсации в размере 3 млн будут предоставлены в случае установления инвалидности. Выплаты бойцам, получившим легкие ранения, составят 1 миллион. В случае иных травм – 100 тыс. рублей.

Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы.

Фото kremlin.ru

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Таганрогская правда
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