Президент России подписал указ о выплатах за ранения участникам СВО в зависимости от степени тяжести. Постановление об этом также подписано Правительством РФ.

Власти проработали индивидуальный подход к выплатам, подразумевающий учет тяжести ранения при выплате и предоставлении мер социальных гарантий.

По новым правилам, компенсации в размере 3 млн будут предоставлены в случае установления инвалидности. Выплаты бойцам, получившим легкие ранения, составят 1 миллион. В случае иных травм – 100 тыс. рублей.

Дифференциация выплат позволит оказать существенную поддержку военнослужащим, получившим тяжелые увечья и травмы.

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