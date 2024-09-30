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Представители турбизнеса Таганрога становятся призерами престижных конкурсов

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Их активность способствует развитию города как одного из туристических центров Дона.

Новости Таганрога

Сотрудники туристической отрасли Таганрога получили несколько престижных наград по итогам участия в профессиональных конкурсах и мероприятиях туристической направленности. Об этом сообщает администрация Таганрога.

Аккредитованный гид-экскурсовод города Сергей Датченко прошел обучение в образовательном мероприятии и получил диплом полуфиналиста 2-го сезона Всероссийского конкурса «Проводники смыслов».

Компания «Судаков Тревел» получила диплом за лучший фильм «Добро пожаловать в Таганрог» в номинации «Историческое наследие, национальные обычаи». Фильм включен в коллекцию «Посмотри, какая страна!» на видеоплатформе Фестиваля геобрендов «Земля открытий».

В число призеров 30-го Международного форума-выставки по туризму «Отдых 2024» вошла еще одна таганрогская туристическая компания — ООО «АВИА-СИТИ». Национальный маршрут «Стартап Петра I» получил диплом победителя в номинации «Гении брендинга».

Фото: администрация г.Таганрога

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Таганрогская правда
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