Туркомпания из Таганрога победила на Международном форуме «Отдых 2024»

На 30-м Международном форуме-выставке по туризму «Отдых 2024» национальный маршрут «Стартап Петра I» таганрогской туркомпании «Авиа-Сити» получил диплом победителя в номинации «Гении брендинга».

Масштабный форум проходил в московском «Экспоцентре» с 17 по 19 сентября. Ростовскую область представляла компания из Таганрога «Авиа-Сити» — один из ведущих экспертов в области туризма по донскому региону, сообщает donland.ru.

Напомним, что в 2022 году турмаршрут «Стартап Петра I» при поддержке правительства Дона и регионального Минэкономразвития получил статус национального. Увлекательное трехдневное путешествие по петровским достопримечательностям Ростовской области снискало популярность и признание среди туристов и профессионалов отрасли по всей России. Победа на международном форуме свидетельствует о высоком уровне привлекательности маршрута для российских путешественников и иностранных гостей.

«Правительство Ростовской области продолжает активно работать над продвижением уникальных направлений, и данная награда — это не только результат совместных усилий, но и стимул для дальнейшего развития туристического потенциала Вольного Дона, — отметил министр экономического развития Ростовской области Максим Папушенко.

Для справки

«Стартап Петра I» — туристический маршрут по Ростовской области, посвящённый азовским походам молодого царя. В рамках маршрута туристы проходят сквозь века от стартапа самого Петра I на берегах Приазовья до нынешней IT-столицы юга России — Таганрога.

Экскурсионный тур продолжительностью 3 дня и 2 ночи включает посещение Ростова-на-Дону, Азова, Таганрога и Неклиновского района.

Фото donland.ru