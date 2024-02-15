Представители «Красного котельщика» победили в престижном Всероссийском конкурсе «Инженер года»

Сотрудники конструкторского бюро Таганрогского котлостроительного завода «Красный котельщик» (ТКЗ) вошли в число победителей Всероссийского конкурса «Инженер года-2023». Он является одним из крупнейших социальных проектов, реализуемых в нашей стране. Направлен на популяризацию инженерных специальностей, распространение передового опыта и профессиональных достижений российских инженерных кадров.

Экспертную оценку конкурсантов проводила независимая комиссия, состоящая из ведущих российских ученых, инженеров, специалистов различных отраслей. Конкурс проходил в двух версиях: «Инженерное искусство молодых» и «Профессиональные инженеры». В каждую из них «Красный котельщик» заявил по одному участнику – и они вошли в число лучших инженеров нашей страны.

По итогам двух туров инженер-конструктор «Красного котельщика» Дмитрий Затворницкий стал лауреатом конкурса в версии «Инженерное искусство молодых». Здесь участвовали специалисты в возрасте до 30 лет включительно. Инженер-конструктор ТКЗ Андрей Пикалов победил в первом отборочном туре в версии «Профессиональные инженеры». Она была рассчитана на участников со стажем работы на инженерных должностях не менее 5 лет.

Награждение котлостроителей пройдет в Москве в конце февраля. По решению жюри сотрудники «Красного котельщика» удостоены звания «Профессиональный инженер России» с дальнейшим вручением сертификатов и серебряных знаков. Дмитрий Затворницкий, как лауреат конкурса, в дополнение получит диплом и памятную медаль. Также имена представителей ТКЗ и информация об их достижениях будут занесены в Реестр профессиональных инженеров России, как пример честного служения выбранной профессии.