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Председатель Гордумы Таганрога обсудил вопросы благоустройства в Аксае

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15 октября председатель городской Думы Роман Корякин принял участие в заседании палаты представительных органов городских округов и муниципальных районов Совета муниципальных образований Ростовской области.

Город

Заседание прошло в Аксае, оно было посвящено вопросам благоустройства населённых пунктов и развитию спорта. На примере поселений, входящих в Аксайский район – Аксайского городского, Щепкинского и Мишкинского сельских – представители муниципалитетов рассмотрели реализацию проектов инициативного бюджетирования по губернаторской программе «Сделаем вместе!».

Участники заседания посетили в Аксае дворец спорта, экопарк «Мухина балка» и стадион «Аксай», обсудив особенности реализации инициативных проектов.

Ассоциация «Совет муниципальных образований Ростовской области» объединяет 463 муниципалитета области: 12 городских округов, 43 муниципальных района, 17 городских поселений и 391 сельское поселение. Деятельность СМО РО осуществляется в форме общих собраний, заседаний, семинаров, совещаний и направлена, главным образом, на выработку общей позиции по ключевым проблемам местного самоуправления и обмен лучшими практиками работы. В рамках СМО РО действуют шесть Палат (Палата городских округов, Палата муниципальных районов, Палата сельских поселений и т.д.), структурно входящих в состав СМО РО.

Источник и фото dumataganroga.ru

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Таганрогская правда
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