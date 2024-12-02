Предприятие из Таганрога «производило» свиные кости для бульона из говядины

Нарушение правил организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов на одном из предприятий Таганрога зафиксировали специалисты управления Россельхознадзора по Ростовской области.

Проверка деятельности хозяйствующего субъекта проводилась в рамках мониторинга ФГИС «Меркурий». Название предприятия источник не указывает.

«Мониторинговой группой, согласно данным системы «Меркурий» выявлено, что уполномоченным лицом на площадке предприятия оформлены документы на кости свиные «для бульона» (16,8 кг), где в качестве сырья использовалась говядина в полутушах и четвертинах (16,8 кг), что не обеспечивает прослеживаемость продукции при производстве и является нарушением», — сообщает пресс-служба ведомства.

Таким образом, предприятие нарушило правила организации работы и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в электронной форме.

По факту нарушения уполномоченному лицу «объявлено предостережение о недопустимости нарушения обязательных требований и предложено принять меры по их соблюдению». Производственные электронные документы на указанную продукцию аннулированы.

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