Праздничный концерт «Мы единый народ» прошел в Таганроге

1 ноября в Городском доме культуры Таганрога в преддверии Дня народного единства прошел праздничный вечер.

В нём приняли участие руководители городской администрации, депутаты городской Думы и Областного Законодательного собрания, духовенство, казаки, представители общественных организаций, ветераны, молодёжь и городские творческие коллективы. С наступающим праздником таганрожцев поздравила глава города Таганрога Светлана Камбулова.

«Наше единство – залог мира, свободы и независимости России. Объединившись, мы обязаны знать и помнить историю своей великой страны, государства и извлекать уроки из прошлого, закладывая фундамент на будущее. Таганрог – это город новых возможностей. Уверена в том, что благодаря совместным усилиям, слаженной работе, поддержке друг друга у нашего города большое будущее, а значит, и у каждого жителя нашего любимого Таганрога, – отметила она.

Напомним, что праздник, в преддверии которого таганрожцы собрались в Городском доме культуры, приурочен к ключевому событию нашей истории, когда не отдельные личности, не армии и не сословия, а весь народ, объединившись, положил конец Смутному времени.

«Прошло более четырёх веков, но драматические события Смуты остаются для нас вечным историческим уроком. Сила России всегда была и будет в многообразии и единстве всех народностей и национальностей, живущих вместе на одной земле. Давайте же сделаем всё от нас зависящее, чтобы наши скромные дела были по достоинству оценены потомками», – подчеркнула председатель постоянной думской комиссии по местному самоуправлению Алла Колоскова, которая приветствовала участников и гостей вечера от имени председателя городской Думы Романа Корякина и всего депутатского корпуса.

За вклад в социально-экономическое развитие города, обеспечение безопасности и укрепление общественных отношений целой группе таганрожцев были вручены благодарности и благодарственные письма от администрации Таганрога и городской Думы.

Подарком для всех собравшихся стал большой концерт городских творческих коллективов.

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Источник и фото dumataganroga.ru и tagancity.ru