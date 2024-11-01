«Кукла Дона»: в Ростовской области открылся межрегиональный фестиваль

В нем примут участие более 250 создателей кукол из городов и районов Дона, а также нескольких областей России.

Сегодня, 1 ноября, в Ростовской области открылся XVII Межрегиональный фестиваль «Кукла Дона», традиционно он приурочен к Дню народного единства. Ежегодный праздник творчества будет проходить на нескольких площадках — в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Звереве. Об этом сообщает правительство региона.

На фестивале-конкурсе можно увидеть работы свыше 250 участников из Москвы и Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Ростовской областей. Донской регион будет представлен работами мастеров из Ростова-на-Дону, Сальска, Азова, Таганрога, Батайска, Аксая, Новошахтинска, Новочеркасска, Семикаракорска, Цимлянска, Куйбышева, Целины, Усть-Донецкого и Тацинского районов.

Куклы, изготовленные в разных стилях — традиционного и новаторского направлений — будут оцениваться специальным жюри, а также зрителями, в нескольких номинациях: «Национальный колорит», «Народная кукла», «Авторская кукла», «Сюжетная композиция», «Образное решение», «Коллекционная кукла», «Анималистика», «Лучший сувенир», «Арт-объект». В этом году появилась специальная номинация, посвященная «Году семьи».

Церемония награждения лауреатов «Куклы Дона» состоится в Донской государственной публичной библиотеке 24 ноября. Сам же фестиваль продлится по 15 декабря. В его программе — мастер-классы и творческие встречи, где можно поближе познакомиться с создателями кукол, узнать секреты их мастерства.

Фото: donland.ru