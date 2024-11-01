Главная » Культура

«Кукла Дона»: в Ростовской области открылся межрегиональный фестиваль

На чтение 2 мин Просмотров 104 Опубликовано

В нем примут участие более 250 создателей кукол из городов и районов Дона, а также нескольких областей России.

Культура

Сегодня, 1 ноября, в Ростовской области открылся XVII Межрегиональный фестиваль «Кукла Дона», традиционно он приурочен к Дню народного единства. Ежегодный праздник творчества будет проходить на нескольких площадках — в Ростове-на-Дону, Каменске-Шахтинском и Звереве. Об этом сообщает правительство региона.

На фестивале-конкурсе можно увидеть работы свыше 250 участников из Москвы и Дагестана, Краснодарского края, Волгоградской, Липецкой, Ростовской областей. Донской регион будет представлен работами мастеров из Ростова-на-Дону, Сальска, Азова, Таганрога, Батайска, Аксая, Новошахтинска, Новочеркасска, Семикаракорска, Цимлянска, Куйбышева, Целины, Усть-Донецкого и Тацинского районов.

Куклы, изготовленные в разных стилях — традиционного и новаторского направлений — будут оцениваться специальным жюри, а также зрителями, в нескольких номинациях: «Национальный колорит», «Народная кукла», «Авторская кукла», «Сюжетная композиция», «Образное решение», «Коллекционная кукла», «Анималистика», «Лучший сувенир», «Арт-объект». В этом году появилась специальная номинация, посвященная «Году семьи».

Церемония награждения лауреатов «Куклы Дона» состоится в Донской государственной публичной библиотеке 24 ноября. Сам же фестиваль продлится по 15 декабря. В его программе — мастер-классы и творческие встречи, где можно поближе познакомиться с создателями кукол, узнать секреты их мастерства.

Фото: donland.ru

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

культура новости Ростовская область
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru