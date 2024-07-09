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Пожар в Батайске ликвидирован на площади 700 кв. метров

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Для пострадавших жильцов администрация города организует пункты временного размещения.

Новости Ростовской области

Возгорание кровли 4-этажного жилого дома в Батайске Ростовской области по улице Ворошилова, 11 пожарные тушили более пяти часов. В 18.26 МЧС сообщило о полной ликвидации пожара, площадь возгорания составила 700 кв. метров.

Напомним, из горящего дома огнеборцы вывели не только людей, но и спасали животных – благодаря пожарным МЧС хозяевам вернули собаку, четырех котов, хомяка, шиншиллу. Маленького котенка сотрудники ведомства реанимировали прямо на месте ЧП. Сейчас с малышом все в порядке.

В районе пожара в Батайске введен режим ЧС. Многоэтажка отключена от электричества, газо- и водоснабжения.

«При необходимости для жильцов пострадавшего дома подготовят пункты временного размещения на территории города. Дом будут круглосуточно охранять полицейские, казаки и общественная организация «ЩИТ», — сообщил глава администрации Батайска Роман Волошин.

На заседании муниципальной комиссии по ЧС, будут приняты решения по оказанию помощи жителям, имущество которых пострадало от огня.

Фото ГУ МЧС России

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МЧС пожар пожарные спасатели ЧП
Таганрогская правда
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