На пожаре в Батайске спасли людей и животных

Тушение крупного пожара в 4-этажном жилом доме в Батайске Ростовской области продолжается. По последним данным, площадь возгорания кровли увеличилась до 600 кв. метров.

Напомним, из горящего дома спасатели МЧС эвакуировали 20 человек. Пожару присвоен третий ранг опасности. Для тушения прибыл пожарный поезд. Всего на месте работают более 80 специалистов и 26 единиц техники.

В сообщении пресс-службы ГУ МЧС России отмечается, что донские пожарные помогли не только людям, но и их домашним питомцам.

«В Батайске огнеборцы МЧС России вынесли из огня шиншиллу, хомяка и трех котов. Все переданы хозяевам, — рассказали в чрезвычайном ведомстве».

Тушение пожара продолжается. На месте работает оперативный штаб.

«Дом 83-квартирный, 2012 года постройки. По информации управляющей компании, в нем проживает 190 человек. На текущий момент угрозы распространения огня на соседние здания нет, сил и средств для борьбы с возгоранием достаточно», — прокомментировал ситуацию находящийся на месте ЧП заместитель губернатора Ростовской области Сергей Бодряков.

В ближайшие часы состоится заседание муниципальной комиссии по ЧС, будут приняты решения по оказанию помощи жителям, имущество которых пострадало от огня.

Фото и видео ГУ МЧС России