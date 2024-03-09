Повреждений городской инфраструктуры после атаки дронов в Таганроге не зафиксировано

Об этом сообщил сегодня, 9 марта, утром губернатор Ростовской области Василий Голубев.

По уточненным данным, повреждений городской инфраструктуры в Таганроге не зафиксировано. Правоохранительные органы работают на месте падения обломков, — написал Василий Голубев в своем телеграм-канале.

Глава администрации Таганрога Андрей Фатеев отметил, что городские структуры, общественный транспорт функционируют в штатном режиме. Оперативные службы оценивают последствия на земле.

Андрей Фатеев призвал таганрожцев сохранять спокойствие и не публиковать лишнюю информацию (в частности, конкретные адреса) в чатах и соцсетях в целях безопасности:

В настоящее время все необходимые мероприятия проводятся. Обращаю внимание на то, что лишние комментарии в социальных сетях недопустимы. Информацию дает Минобороны.

Жителей города при обнаружении подозрительных предметов на земле (частей обломков) просят обращаться в полицию.

Ночью 9 марта произошла массовая атака БПЛА на Таганрог – в разных районах горожане услышали более 20 звуков взрывов. По воздушным целям успешно отработала российская ПВО. Жертв нет. Ранение получил сотрудник МЧС, участвовавший в устранении последствий на земле.

Фото из архива