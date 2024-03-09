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Массовую атаку беспилотников отразили в Таганроге ночью 9 марта

На чтение 1 мин Просмотров 3.6к. Опубликовано

Звуки взрывов в городе стали слышать примерно с двух часов ночи 9 марта. В течение часа с небольшим прозвучало более 20 громких хлопков. Отдельные хлопки продолжали звучать и после 03.30.

#СВО

В соцсетях люди писали о звуках взрывов в разных районах города, близлежащих селах, сработавшей сирене и пожаре на аэродроме. Некоторые видели пролетающие и падающие дроны, слышали звуки выстрелов и сигналы автомобилей экстренных служб.

Силами наших ПВО в Таганроге отражена массовая атака БПЛА. Последствия на земле уточняются, — написал в своем телеграм-канале губернатор Ростовской области Василий Голубев.

Пока это вся официальная информация, известная на 4 часа утра.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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  1. Александр Яковлевич

    Слышал ночью бабахнуло.

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