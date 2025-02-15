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Пострадал частный дом: над Ростовской областью сбили 9 беспилотников

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В ночь на 15 февраля в Ростовской области силы и средства ПВО, мобильные огневые группы успешно отразили воздушную атаку. Об этом сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

Новости Ростовской области

По его словам, беспилотники уничтожены в Ростове, Чертковском и Шолоховском районах.

«Из-за падения обломков БПЛА в Железнодорожном районе Ростова по адресу пер. Ермака, 34 пробита кровля частного дома. К счастью, жильцы дома не пострадали. Для обезвреживания упавших обломков вызвана группа взрывотехников. Поручил организовать на месте необходимую работу для обеспечения безопасности жителей пострадавшего и соседних домов», — написал Юрий Слюсарь в своем telegram-канале.

По данным Минобороны РФ, в течение прошедшей ночи дежурными средствами ПВО перехвачены 40 украинских беспилотных летательных аппаратов. 17 БПЛА уничтожены над территорией Волгоградской, 12 – над Калужской, 9 — над Ростовской и 2 – над Саратовской областями.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 14 февраля в Ростовской области сбиты 4 украинских беспилотника.

Фото из архива

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Таганрогская правда
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