Над Ростовской областью сбиты 4 украинских беспилотника

В ночь на 14 января в Ростовской области силы противовоздушной обороны отразили воздушную атаку врага, сообщил глава донского региона Юрий Слюсарь.

«Средствами радиоэлектронной борьбы БПЛА подавлены в Чертковском районе. По предварительной информации пострадавших и разрушений на земле нет», — написал он с своем telegram-канале.

По данным Минобороны РФ всего минувшей ночью дежурными средствами ПВО перехвачены 50 украинских беспилотных летательных аппарата. 41 БПЛА – уничтожен над территорией Белгородской области, 5 — над Воронежской области и 4 – над Ростовской областями.

Ранее мы рассказали, что в ночь на 13 февраля в Ростовской области сбит один вражеский беспилотник.

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