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Пора менять резину: автомобилистов Дона предупредили о первом снеге

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В начале ноября в Ростовской области ожидается снег с последующим понижением температуры до минусовых значений.

Новости Ростовской области

К 5-6 ноября по северу и востоку региона прогнозируется снег, образование неустойчивого снежного покрова высотой до 7-12 см. Ночью и утром на дорогах гололедица. Температура воздуха понизится на 10-12 градусов, в ночное время составит -3°…-2°, при прояснениях до -6°, днём 0°…+5°. Такой прогноз дает Северо-Кавказское УГМС.

О неблагоприятных условиях на дорогах Ростовской области — снеге, гололедице, значительном понижении температуры воздуха предупреждает и «Автодор».

«Просим водителей заменить летнюю резину на зимнюю, быть предельно внимательными на дороге в условиях непогоды. Не совершайте резких маневров, соблюдайте безопасную дистанцию и скорость. Следите за сообщениями на информационных табло», — рекомендует «Автодор».

Госавтоинспекция в памятке собрала для водителей полезные советы о том, как подготовить свой автомобиль для безопасных и комфортных зимних поездок.

Ранее мы сообщали о том, что уровень воды в Таганрогском заливе приблизится к неблагоприятным отметкам.

Фото Сергея Плишенко (из архива)

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Таганрогская правда
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