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Уровень воды в Таганрогском заливе приблизится к неблагоприятным отметкам

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В Таганрогском заливе и в устье реки Дон продолжится ветровой нагон воды, сообщает Департамент по ЧС Ростовской области.

Новости Таганрога

Максимальных отметок уровни воды достигнут к концу суток 2 ноября. Ожидается, неблагоприятные отметки они превысят у Азова и Ростова-на-Дону. У Аксая и Таганрога — приблизятся к неблагоприятным отметкам.

В соответствии с прогнозом Северо-Кавказского УГМС, до конца суток 31 октября, а также в течение 1 и 2 ноября в Ростовской области, в том числе и в Таганроге, ожидается комплекс неблагоприятных метеорологических явлений: сильные дожди, ливни в сочетании с грозой, градом и усилением ветра до 20-24 м/с.

К 3 ноября по северу и востоку региона прогнозируется дождь со снегом.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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