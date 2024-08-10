Поможет вакцинация: жителям Дона рассказали о штаммах гриппа эпидсезона 2024-2025 годов

Четыре штамма гриппа будут циркулировать в предстоящий эпидсезон. Об этом газете «Молот» рассказала заместитель главного государственного санврача по Ростовской области Екатерина Ерганова.

Накануне ВОЗ обновила штаммовый состав противогриппозных вакцин для стран северного полушария.

«А (Н1N1) – pdm09 – штамм, подобный А/Виктория/4897/2022; грипп А (НЗN2) – штамм, подобный А/Таиланд/8/2022; В/Австрия/1359417/2021 (Виктория-подобный) и В/Пхукет/3073/2013 (только в составе четырехвалентных вакцин). Эти штаммы будут циркулировать в сезон 2024–2025 годов», – приводит источник слова специалиста.

Предотвратить тяжелое протекание болезни поможет вакцинация от гриппа. Прививку лучше делать за две-три недели до начала эпидсезона – в августе-октябре.

Екатерина Ерганова уточнила, по многолетним данным, рост заболеваемости ОРВИ и гриппом отмечается в Ростовской области в октябре-ноябре. Но следует знать, что первый пик заболеваемости может фиксироваться в середине сентября, что связано с началом нового учебного года.

Напомним, на Дону вакцинация от гриппа и ОРВИ стартует уже в августе. В наступающий эпидсезон запланировано привить почти 60% жителей Ростовской области – более 2,4 млн человек.

Фото из архива «Таганрогской правды»