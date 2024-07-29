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На Дону в августе начнется вакцинация против гриппа

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В наступающий эпидсезон запланировано привить против гриппа почти 60% жителей Ростовской области — более 2,4 млн человек.

#Здоровье

На закупку дополнительных доз вакцины от гриппа из областного бюджета по распоряжению губернатора Василия Голубева направят почти 20 млн рублей. Это позволит привить свыше 82 тысяч жителей региона.

Противогриппозная вакцина поставляется в Ростовскую область за счет средств федерального и регионального бюджетов. Привиться можно в поликлинике по месту жительства.

«Кроме того, за счет средств работодателей планируется осуществить вакцинацию 357,7 тысячи человек», — сообщается на портале донского правительства.

Напомним, бесплатно прививают детей с 6 месяцев и до окончания школы, студентов ПТУ, техникумов и вузов, работников медицинских и образовательных учреждений, сотрудников транспортной и коммунальной сферы, беременных женщин, жителей старше 60 лет, лиц, подлежащих призыву на военную службу. А также взрослых с хроническими заболеваниями легких, сердечно-сосудистыми заболеваниями,  эндокринными заболеваниями.

Для формирования иммунитета к началу эпидсезона оптимальные сроки проведения иммунизации против гриппа в нашем регионе — сентябрь-октябрь.

Фото из архива «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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