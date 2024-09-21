Помогло ЭКО: на Дону женщина в 49 лет впервые родила двойню

В 49 лет жительница Мясниковского района Ростовской области впервые стала мамой.

Об истории этой семьи на своих информационных ресурсах рассказал НИИАП РостГМУ. Именно здесь помогли появиться на свет, а затем выходили двух мальчиков.

«Сегодня мы отмечаем очередную победу, выписывается из отделения патологии новорожденных и недоношенных детей мама Мария. Она из Мясниковского района. В течение последних 15 лет посветила себя воспитанию и обучению детей, так как по профессии — учитель-психолог. Личная жизнь долго не складывалась. И вот, в 44 года, на ее жизненном пути встретился надежный и верный мужчина», — сообщает НИИАП.

Конечно же, супруги хотели детей. Подготовку к беременности и лечение они начали вместе с гинекологами и эндокринологом. На программу ЭКО решились не сразу.

Только через четыре года, со второй попытки, в отделении охраны репродуктивного здоровья и вспомогательных репродуктивных технологий наступила долгожданная беременность двойней.

«В родильном отделении НИИАП дети родились преждевременно, в тяжелом состоянии. Один из двойни был переведен в реанимацию, второй — в отделение патологии новорожденных и недоношенных детей. За 17 дней лечения и выхаживания малыши прибавили в весе по 400 грамм и были выписаны в удовлетворительном состоянии домой», — поделились в медучреждении.

Мария стала мамой за три месяца до своего 50-летнего юбилея. Два родившихся мальчика — первые дети у этой женщины.

В НИИАП отметили, что принимали роды у первородящих женщин и в 54 года, и в 56 лет, и в 61 год. Возраст 40+ для тех, кто впервые хочет стать мамой или задумывается о последующих детях — не приговор. В медучреждлении есть накопленный опыт, специалисты и все необходимое, чтобы мечта о ребенке стала реальностью.

Фото НИИАП РостГМУ