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Получить земельный сертификат смогут многодетные семьи во всех муниципалитетах Дона

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Сегодня, 11 июня, на 7-м заседании, депутаты Законодательного Собрания Ростовской области приняли поправки в областной закон о земельных сертификатах.

Власть

Теперь право на земельный сертификат есть у всех многодетных семей, которые состоят на учете на бесплатное получение земельных участков, независимо от муниципалитета, сообщает пресс-служба донского парламента.

До этого получить сертификат могли только те многодетные семьи, которые находились на учете в городах, где отсутствуют свободные земельные участки под индивидуальное жилищное строительство. Это Ростов-на-Дону, Батайск, Таганрог и Новочеркасск.

Каждая многодетная семья на Дону, имеющая право на земельный участок, может выбрать земельный сертификат и конвертировать его в улучшение жилищных условий. Наше сегодняшнее решение направлено, в том числе, на то, чтобы реализовать инициативу, которую выдвинул Президент России на Петербургском экономическом форуме о льготной ипотеке в малых городах. По сути, областной закон в сочетании с президентской инициативой позволит дать новые возможности многодетным семьям в малых городах Ростовской области для качественного улучшения своих жилищных условий, — пояснил председатель Законодательного Собрания Ростовской области, секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Ищенко.

Отметим, что задача поддержки семей с детьми отражена в народной программе «Единой России».

Фото Анатолия Карбинова (ЗСРО)

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