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Таганроженка хотела украсть в магазине 26 пачек масла и 10 банок кофе

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В Таганроге с начала ноября сотрудники Росгвардии четыре раза ловили горожан, которые пытались похитить продукты в одном из городских гипермаркетов. Об этом «Таганрогской правде» сообщили в пресс-службе ведомства.

Новости Таганрога

В частности, 27-летняя женщина в районе полудня пыталась вынести из магазина 26 брикетов сливочного масла и 10 банок кофе, но была задержана росгвардейцами, которых вызвали сотрудники гипермаркета. Спустя несколько дней 28-летний таганрожец в 08.50 утра намеревался укрась водку и шоколад, но безрезультатно.

Еще две мелкие кражи продуктов пытались совершить 21-летний ранее судимый мужчина, который явился в магазин в пять часов утра и 50-летняя женщина, пришедшая за покупками в 00.55.

«Все правонарушители были переданы в органы внутренних дел для дальнейшего разбирательства», — сообщили в региональной пресс-службе Росгвардии.

Ранее мы рассказали, что 43-летний мужчина в одном из магазинов донской столицы украл несколько пачек сливочного масла.

Фото 61.rosguard.gov.ru

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Таганрогская правда
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