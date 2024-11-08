Главная » #Погода

Погода в Таганроге 8 ноября: облачно и почти безветренно

На чтение 1 мин Просмотров 24 Опубликовано

8 ноября в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дует слабый западный ветер. Влажность — 67%.  Днем осадков не обещают, температура воздуха +8°…+10°. Вечером и ночью пасмурно, есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Ртутный столбик термометра покажет +5°…+7°. Завтра обещают переменную облачность, ветер сменит направление на восточное. Воздух в светлое время суток прогреется до +11°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +8°…+10° (по ощущениям, как +5°). Ветер западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность высокая — 85%. Температура воздуха +5°…+7° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Вероятность осадков – 60%. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +10°. Световой день составляет 9 часов 40 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

Актуальные новости города и области смотрите в нашем ТГ-канале  и в соцсетях «Вконтакте» и «Одноклассники».

новости погода Таганрог Таганрогский залив
Таганрогская правда
Добавить комментарий

Этот сайт защищен reCAPTCHA и применяются Политика конфиденциальности и Условия обслуживания применять.

Срок проверки reCAPTCHA истек. Перезагрузите страницу.

Сетевое издание «Таганрогская правда» зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Регистрационный номер: ЭЛ № ФС 77–79691 от 27 ноября 2020 года.

Главный редактор: В.Б. Каратаева.

Учредитель: ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда».

Адрес редакции: 347900, Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Греческая, д. 90.

Политика конфиденциальности и защиты информации

Вся информация, размещенная на веб-сайте www.taganrogprav.ru, охраняется в соответствии с законодательством РФ об авторском праве. Представителем авторов публикаций и фотоматериалов является ООО «Редакция газеты «Таганрогская правда». Полное или частичное воспроизведение материалов без гиперссылки на www.taganrogprav.ru запрещается.

Контактные данные для Роскомнадзора и государственных органов: tag_pravda@mail.ru

Политика конфиденциальности

© 2024 Таганрогская правда
Яндекс.Метрика Top.Mail.Ru