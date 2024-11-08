Погода в Таганроге 8 ноября: облачно и почти безветренно

8 ноября в Таганроге будет облачная с прояснениями погода, дует слабый западный ветер. Влажность — 67%. Днем осадков не обещают, температура воздуха +8°…+10°. Вечером и ночью пасмурно, есть небольшая вероятность кратковременного дождя. Ртутный столбик термометра покажет +5°…+7°. Завтра обещают переменную облачность, ветер сменит направление на восточное. Воздух в светлое время суток прогреется до +11°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +8°…+10° (по ощущениям, как +5°). Ветер западный, 3 метра в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность высокая — 85%. Температура воздуха +5°…+7° (будет ощущаться, как +2°). Ветер северо-восточный, 2 метра в секунду. Вероятность осадков – 60%. Атмосферное давление в течение суток составит 767-768 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 1 (низкий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +10°. Световой день составляет 9 часов 40 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко