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Погода в Таганроге 6 сентября: прохладная и солнечная пятница

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6 сентября в Таганроге будет малооблачно, без осадков. Ветер северо-восточный и восточный, днём местами порывы 15-18 м/с. УФ-индекс средний. Днем жарко не будет — температура воздуха +25°…+26°, влажность — 25%. Ночью ясно, ртутный столбик термометра покажет +17°…+18°. На завтра обещают переменную облачность, в остальном погода существенно не изменится.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+26 (по ощущениям, как +22°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью ясно, влажность — 39%. Температура воздуха +17°…+18 (будет ощущаться, как +14°). Ветер северо-восточный, 7 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762-763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +22°. Световой день составляет 13 часов 05 минут, растущая луна.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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