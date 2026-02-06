Главная » #Погода

Погода в Таганроге 6 февраля: пасмурно, ветрено, небольшой «минус», ночью обещают дождь со снегом

Сегодня в Таганроге высокая облачность, температура воздуха днем составит – 3°С, но по ощущениям — из-за ветра и влажности — намного холоднее (как – 13 °С). Осадки в виде дождя с мокрым снегом синоптики прогнозируют ночью и завтра в течение дня.

По данным регионального Гидрометцентра, погода в Таганроге  сегодня, 6 февраля, меняется в сторону условного потепления: «минус» уже совсем небольшой, около 2-3 градусов ниже нуля днем,  ночью 0… –1°С. Но ощущается намного больше (– 9…– 10 °С).

Ветер довольно сильный — 9-10 метров в секунду, по-прежнему дует с востока. Завтра немного ослабеет.

Сегодня в течение дня ожидается пасмурная погода, солнце будет редким гостем, без осадков, а ближе к ночи с большой вероятностью пойдет дождь вперемешку с мокрым снегом.

Влажность составляет утром 6 февраля 76%, в течение дня будет повышаться, до 88% вечером. Атмосферное давление – 757 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 9 часов 50 минут. Заход солнца — в 17.33. Убывающая луна.

Завтра синоптики обещают нам дождь со снегом весь день.

Фото Марины Даренской (из архива)

