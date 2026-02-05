Главная » #Погода

Погода в Таганроге 5 февраля: сегодня одеваемся теплее и ждем выходных, когда температура воздуха приблизится к нулю и даже чуть выше

Сегодня в Таганроге сохраняются довольно сильные морозы, – 10° днем, без осадков, с умеренным ветром восточного направления. Потепление уже близко — оно наступит к выходным. Однако повышение температуры воздуха будет сопровождаться дождем.

По данным регионального Гидрометцентра, температура воздуха сегодня, утром 5 февраля, — около 14 градусов ниже нуля, однако по ощущения холоднее, как будто мороз свыше минус 20°. Постепенно будет теплеть: сегодня днем уже –9° С, а грядущей ночью 8°С ниже нуля. Ветер восточного направления в течение дня будет дуть со скоростью 8 метров в секунду, завтра немного усилится — до 10 м/с.

Осадков сегодня и завтра синоптики не прогнозируют, солнца выглядывает редко — переменная облачность. Влажность — 69-74.% Атмосферное давление – 763 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 2 (низкий). Температура воды в Таганрогском заливе — 0°. Световой день продолжает понемногу прибавляться и сегодня составит 9 часов 47 минут. Заход солнца — в 17.31. Убывающая луна.

Завтра «минус» будет меньше, потепление обещают к выходным, но вместе с дождем.

Фото «Таганрогской правды»

