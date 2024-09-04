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Погода в Таганроге 4 сентября: облачно, ветрено, +27°

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4 сентября в Таганроге облачная с прояснениями погода, восточный ветер, есть вероятность небольшого дождя.  УФ-индекс средний. Днем прохладно — температура воздуха +26°…+27°, влажность — 31%. Ночью пасмурно, ртутный столбик термометра покажет +21°…+23°. На завтра  обещают облачную погоду без осадков. Ночью температура опустится до +18°.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+27 (по ощущениям, как +25°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Вероятность небольшого дождя — 67%.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 36%. Температура воздуха +21°…+23° (будет ощущаться, как +19°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Небольшие осадки возможны с вероятностью 66%. Атмосферное давление в течение суток составит 757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 5 (средний), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +23°. Световой день составляет 13 часов 12 минут, новолуние.

Фото Сергея Плишенко

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Таганрогская правда
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