3 сентября в Таганроге преимущественно облачная с небольшими прояснениями погода, дует восточный ветер, в течение суток возможны кратковременные дожди. УФ-индекс высокий. Будет прохладнее, чем вчера. Днем температура воздуха +25°…+27°, влажность — 49%. Ночью переменная облачность, ртутный столбик термометра покажет +19°…+22°. На завтра пока обещают пасмурную и не жаркую погоду с небольшими осадками. В светлое время суток +24°…+26°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +25°…+27 (по ощущениям, как +26°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Вероятность кратковременного дождя — 94%.

Вечером и ночью переменная облачность, влажность — 53%. Температура воздуха +19°…+22° (будет ощущаться, как +20°). Ветер восточный, 4 метра в секунду. Небольшие осадки возможны с вероятностью 84%. Атмосферное давление в течение суток составит 756-757 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 6 (высокий), магнитное поле спокойное. Температура воды в Таганрогском заливе +23°. Световой день составляет 13 часов 15 минут, новолуние.

Фото Сергея Плишенко