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Погода в Таганроге 27 июля: переменная облачность, высокий УФ-индекс, слабая магнитная буря

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27 июля в Таганроге переменная облачность, дует умеренный ветер юго-западного и южного направлений. Днем осадков не обещают, температура воздуха +26°…+28°, высокий УФ-индекс. Влажность — от 47 до 75 процентов, слабая магнитная буря. Ночью облачно с прояснениями, градусник покажет +20°…+22°, есть вероятность кратковременного дождя. Завтра прогнозируют маловетреную и малооблачную погоду днем и небольшие осадки ночью.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +26°…+28° (по ощущениям, как +26°). Влажность — 47%. Ветер юго-западный, 4-5 метров в секунду.

Ночью переменная облачность, влажность — 75%. Температура воздуха +20°…+22° (будет ощущаться, как +23°). Ветер южный, 2-3 метра в секунду. Кратковременные осадки возможны с вероятностью 85%. Атмосферное давление 758 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 4 — слабая магнитная буря. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 09 минут, растущая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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