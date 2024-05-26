Погода в Таганроге 26 мая: облачно и прохладно

Сегодня, 26 мая, в Таганроге облачно, продолжает дуть восточный ветер, в первой половине дня возможны осадки. Днем будет немного прохладно, температура воздуха +20°…+22°, влажность низкая — 43%. Вечером и ночью пасмурно. Ртутный столбик термометра покажет +16°…+17°. Завтра ожидается облачная с прояснениями, ветреная погода. Станет немного теплее, в светлое время суток обещают до +23°…+25°.

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +20°…+22° (по ощущениям, как +16°). Ветер восточный, 8 метров в секунду.

Вечером и ночью пасмурно, влажность — 62%. Температура воздуха +16°…+17° (будет ощущаться, как +12°). Ветер восточный, 6 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 762 миллиметра ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле неустойчивое, УФ-индекс 3 (средний). Вода в Таганрогском заливе +18°. Световой день составляет 15 часов 30 минут, убывающая луна.

Фото Владимира Прозоровского