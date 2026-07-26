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Погода в Таганроге 26 июля: днем до +24°, высокая влажность, прогнозируют осадки

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26 июля в Таганроге облачная погода, ветер западного и северо-западного направлений, прогнозируют дождь. Днем сохранится прохладная для середины лета температура, воздух прогреется до +23°…+24°, высокий УФ-индекс и влажность, спокойное магнитное поле. Ночью пасмурно, градусник покажет +18°…+19°, временами возможен небольшой дождь. Завтра прогнозируют переменную облачность, сохраняется небольшая вероятность кратковременных осадков, но станет на несколько градусов теплее.

#Погода

По данным регионального Гидрометцентра, днем температура воздуха +23°…+24° (по ощущениям, как +23°). Влажность высокая — 80%. Ветер западный, 4-5 метров в секунду. Вероятность дождя – 95%.

Ночью пасмурно, влажность — 77%. Температура воздуха +18°…+19° (будет ощущаться, как +19°). Ветер северо-западный, 4-6 метров в секунду. Осадки возможны с вероятностью 91%. Атмосферное давление 751-755 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», УФ-индекс 7 (высокий), геомагнитный индекс 2 — спокойное магнитное поле. Температура воды в Таганрогском заливе на отметке +25°. Световой день продлится 15 часов 11 минут, растущая луна.

Фото из архива

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Таганрогская правда

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