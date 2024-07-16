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Погода в Таганроге 16 июля: по-прежнему аномально жарко, дождей не будет, восточный ветер не уходит

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Очередной знойный день ждет Таганрог 16 июля. В светлое время суток воздух прогреется до +38°, вечером и ночью — до +35°. Влажность низкая — осадки не прогнозируются. Принесший антициклон восточный ветер будет дуть с небольшой скоростью — до 3-4 метров в секунду. Среда и четверг станут еще более жаркими, а в пятницу синоптики с незначительной вероятностью обещают дождь.

Город

По данным регионального Гидрометцентра, днем малооблачно, температура воздуха +36°…+38° (по ощущениям, как +38°). Ветер восточный, 2-3 метра в секунду, порывы до 5-6 метров в секунду. Влажность 24%.

Вечером и ночью облачно с прояснениями. Влажность 28%. Температура воздуха +33°…+35° (будет ощущаться как +35°). Ветер восточный, 3-4 метра в секунду, порывы до 8-9 метров в секунду. Атмосферное давление в течение суток составит 755-756 миллиметров ртутного столба.

По данным сервиса «Яндекс. Погода», магнитное поле спокойное. УФ-индекс 9 (очень высокий). Вода в Таганрогском заливе прогреется до +29°. Световой день составляет 15 часов 32 минуты, растущая луна.

Фото «Таганрогской правды»

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Таганрогская правда
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